KYK burs başvuru ekranı e-Devlet: Başladı! 2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
2024-2025 eğitim öğretim yılı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu. Konu ile ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Buna göre, burs/kredi başvuruları bugün itibarıyla başladı. Üniversite eğitimleri süresince maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, başvuru işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Peki, 2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte, GSB KYK burs başvuru ekranı e-devlet…
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2024-2025 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri GSB son dakika açıklaması ile belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın açıklamasına göre, KYK burs başvuruları başladı. GSB KYK burs başvuru ekranı erişime açıldı. KYK bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2024 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir? İşte detaylar…
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KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI!
Gençlere barınma imkanı sunmanın yanı sıra onları maddi açıdan da destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), burs/kredi başvurularını almaya başladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2024-2025 eğitim öğretim dönemi için burs/kredi başvurularının başladığını bildirdi.
Bakan Bak, "Sevgili gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi Başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 13 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; tüm imkânlarımızla daima yanınızda olmaya devam edeceğiz." dedi.
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KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları, 13 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınacak.
e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.
Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.
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KİMLER BAŞVURABİLİR?
2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler, halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları, burs/kredi başvurusunda bulunabilecek.
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KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?
2024 2025 KYK burs ve kredi ücretleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz yıl KYK burs ücretleri; lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans öğrencileri için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak ödenmişti.
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ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER
• Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri
• Gazinin kendisi veya bekar çocukları
• Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engeli olduğu tespit edilenler
• Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi
• Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar
• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar
• Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular
• Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler
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