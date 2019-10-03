KYK kredi borcu olanlar, sık sık KYK borçlarının silinmesi talebini gündeme getiriyor. geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili Levent Gök, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, KYK borçlarına ve borcu nedeniyle banka hesaplarına konulan blokeleri gündeme getirmişti. Bugünkü gündem ise İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun Temmuz ayında Meclis'e sunduğu kanun teklifi. KYK borçları ile ilgili detaylar haberimizde.

KYK BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına yaz aylarında iletilmişti. Meclisin açılması ile birlikte bu kanun teklifinin görüşülmesi beklentisi, KYK borçlarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak henüz bu kanun teklifi ile ilgili Melis'te somut bir adım atılmış değil.

KYK BORÇLARI İÇİN SORU ÖNERGESİ DE MECLİS'TE

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkati çekti.

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiğini belirten CHP’li Gök “KYK borçlarının doğru bir yapılandırılma ile ödenebilir hale getirilmesi ve ekonomik kriz şartlarında ayakta kalmaya çalışan yeni mezunların banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılması beklenmektedir” dedi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Gök, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdi. Ancak henüz bu soru önergesine de bir cevap verilmedi.