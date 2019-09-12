2019 KYK borçları silinecek mi? KYK kredi burs borçları ne zaman silinecek? Şeklindeki sorular milyonlarca öğrencinin cevap aradığı konulardan biri oldu. KYK borçlarını ödemeyen öğrenci sayısı 5 milyona ulaşırken, konuyla ilgili detaylar meclise taşındı. İşte detaylar...

KYK BURS BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Levent Gök, Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarını ödeyemeyen öğrencilerin sayısının 5 milyona ulaştığını, 280 bin üniversite mezunu hakkında ise yasal işlem başlatıldığını ve öğrenim kredisi borcunu ödeyemeyen kişilerin maaşlarına haciz konulduğuna dikkati çekti.

Borcunu zamanında ödeyemeyen öğrencilere uygulanan faiz sebebiyle borçların giderek büyüdüğünü, borçluların ödeme yapabilmesinin imkansız hale geldiğini belirten CHP’li Gök “KYK borçlarının doğru bir yapılandırılma ile ödenebilir hale getirilmesi ve ekonomik kriz şartlarında ayakta kalmaya çalışan yeni mezunların banka hesaplarındaki blokelerin kaldırılması beklenmektedir” dedi.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan Gök, Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu’nun yanıtlaması için soru önergesi verdi.

ÖĞRENCİNİN KREDİ BORCU SİLİNİR Mİ?

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, burs ve öğrenim kredisi şeklinde bir ayrım yapılmasının doğru olmadığını belirterek, konuyla ilgili yönelttiği soruların yanıtlanmasını talep etti. İşte Şevkin'in yanıtlanmasını istediği sorular;

1- Kredi Yurtlar Kurumu’ndan burs alan öğrencilerin aldıkları bu burs hangi şartlarda öğrenim kredisine dönüşmektedir?

2- Tüm öğrencilere geri ödemeli olduğu bilinen öğrenim kredisi verilmektedir ancak öğrenim bursu alacak öğrenciler hangi yöntemlerle belirlenmektedir?

3- Anadolu’daki ihtiyaç sahibi aileler öğrenci çocuklarının ‘burs’ alamamasından yakınmaktadır. Bu konunun araştırılması ve sorunun giderilmesine yönelik bir çalışmanız mevcut mudur?

4- Yoksul halk çocukları için öğrenim bursu alanını genişletmeyi düşünüyor musunuz?

5- İşsizlik ve ekonomik kriz de göz önüne alınarak öğrencilerin öğrenim kredisinden kaynaklı borçlarının silinmesi düşünülmekte midir?

6- Sosyal devlet ilkesinden esasla öğrenim kredisi ve öğrenim bursu ayrımını ortadan kaldırarak tüm öğrencilere karşılıksız ‘burs’ uygulamasının hayata geçirilmesi gerekmez mi?