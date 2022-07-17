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KYK borçları silinecek mi 2022? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da: KYK kredi borcu faizi...

KYK borçları ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Hükümet kanadından yapılan son açıklamaların ardından kabine toplantısı merakla beklenmeye başlandı. İşte Bakan Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair son açıklamaları...

17.07.2022 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL

  • KYK kredi borçları ile ilgili araştırmalar yeniden iyice arttı. GSB Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun son açıklamalarından sonra gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Peki, KYK borçları silinecek mi? İşte konuyla ilgili son bilgiler...

  • BAKAN KASAPOĞLU NE DEMİŞTİ?

    "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt içi Üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle. 

    Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. Yurt içi Üretici fiyat endeksi ile alakalı konuları detaylıca çalıştık.

    Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak.

  • KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Bakan Kasapoğlu'nun son açıklamaları sonrası gözler kabine toplanısına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilmişti.

    Söz konusu toplantının yarın (18 Temmuz Pazartesi) günü gerçekleştirilmesi ve CB Erdoğan'ın toplantı sonrası KYK borçlarına ilişkin resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GENÇLERİMİZİ FAİZE EZDİRMEYİZ"

    "Yaşadığımız diğer sorunların, küresel ve bölgesel krizler elbette bizi de etkiliyor. Hayat pahalılığı başta olmak üzere insanları sıkıntıya düşüren gelişmeler yaşıyoruz. Hiçbir sorunumuz çözümsüz değildir, hiçbir yük kalıcı değildir. Bay Kemal çıkmış, üniversiteli gençlerimizi, KYK ve onların burslara faiz yükü bindiriyormuşuz. Faizin en büyük düşmanı biziz. Allah nasip ederse ilk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamayı toplantı sonrası yapacağız. Gençlerimizi faize kurban etmeyiz."

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