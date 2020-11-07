KYK borçları silinecek mi? KYK borç affı geldi mi? Sorusu tarafından en sık araştırılanlar arasında. Üniversite eğitimleri boyunca öğrenim kredisi alan öğrenciler KYK kredi borçlarını ödemede güçlük çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılandırma paketi için çalışmalar başladı. Peki, KYK borç yapılandırma nasıl olacak?
KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ 2020?
KYK borçlarının silineceğine henüz bir bilgi gelmezken; AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını duyurdu.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek.
KYK KREDİ BORÇLARI YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?
KYK borçlarının yapılandırma kararı çerçevesinde yapılandırma sonrası Pandemi süreci nedeni ile taksitler için 1 yıl erteleme kararı konuşulanlar arasında yerini aldı. Bu kapsamda yapılandırma yapan öğrenciler taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayabilecek.
KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.
İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.
KYK kredi borçlarını birer yıllık süreyle ertelemek mümkün. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler "turkiye.gov.tr"'den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. Erteleme başvurusunda bulunmak için işsizlik, askerlik durumlarının oluşması ve yüksek lisans ya da doktora eğitiminin devam etmesi gerekiyor.
KYK BORCU YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve maksimum 18 taksit yapılabilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. 18 taksitte yapılacak olan ödemeler, 2 ayda bir gerçekleşecek.
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