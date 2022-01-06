Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kredi Yurtlar Kurumu tarafından ödenen KYK burs ve kredi ödemeleri için geri sayım başladı. Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri için gözler Gebçlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na çevrildi. Kasapoğlu, KYK burs ve kredisi kazanan öğrencilerin birikmiş 3 aylık ödemelerinin Aralık ayında yapılacağını duyurmuştu. İşte halihazırda kyk burs ve kredisi alan ve bu yıl ilk defa burs ve kredi alacak öğrecilerin merakla beklediği 2022 Ocak KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak sorusunun cevabı...