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Mobil cihazlarıyla fotoğraf çekip, sosyal medyada paylaşanlarla ilgili olarak Kişisel Verileri Korumu Kurumu’ndan (KVKK) uyarı geldi.
KVKK resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama ile kalabalık ortamlarda çekilen fotoğraflarda, rızası dışında üçüncü kişilerin yer almamasına özen gösterilmesi konusuna dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Kurum, bu tarz fotoğraflarda isteği dışında yer alan kişilerin fotoğraflarının üzerinin karartılması gerektiğini konusunda kullanıcıları uyardı. KVKK’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sadece kendimizin değil, başkalarının da veri güvenliği önemli! Kalabalık mekanlarda çekilen fotoğraflarda, rızası dışında üçüncü kişilerin yer almamasına özen gösterilmeli, bu mümkün değilse fotoğraf üzerinde 'karartma' işlemi uygulanmalıdır” ifadelerine yer verildi.
— KVKK (@KVKKurumu) September 25, 2019
Açıklamada, ‘karartma’ işlemi ise ‘kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemler’ olarak tarif edildi.
‘HAKLARINIZI BİLİN, İTİRAZ EDİN’
Sosyal medya kanalları aracılığıyla yapılan bu duyurunun ardından Kişisel Verileri Koruma Kurumu ayrıca her vatandaşın kişisel bilgilerinin kanun kapsamında güvence altında olduğunu açıkladı. Kanuna göre her vatandaşın T.C. kimlik numarası, fotoğraf, cep telefonu numarası, sağlık ve finans bilgileri, e-posta adresi gibi kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi çok sayıda önemli hakları bulunuyor.
İlgili kişinin hak arama yöntemi iki aşamadan oluştuğu aktarılan KVKK’nın açıkalamasında şu ifadelere yer verildi:
“İlgili kişiler, sahip oldukları hakları doğrultusunda ilk olarak veri sorumlusuna başvurmalıdır. Çünkü Kanuna göre veri sorumlusuna başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikayet yoluna gidilememektedir. Veri sorumlusu ilgili kişinin başvurusunu en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırmalı ve bu süre zarfında sonucun gerekçesini de açıklayarak ilgili kişiye bildirmelidir. İkinci aşamada ise; başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya 30 gün içinde başvuruya cevap verilmemiş olması halinde ilgili kişi, Kurula şikayet hakkını kullanabilir. Özetle; Kanun açısından veri sorumlusuna başvuru zorunlu, Kurula şikayet ise ilgili kişinin isteğine bağlıdır.”
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