Kuzusu ve Türk bayrağıyla 23 Nisan şiiri okuyan çocuğa askerlerden hediye

Gazetecilerin daha önce "Büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna, "Astsubay olacağım, vatan toprağını koruyacağım" diyen Töstü'yü astsubaylar unutmayarak çeşitli hediyeler gönderdi.

Hediye gönderilen denizci ve jandarma üniformasını alan Töstü, askeri elbiseleri giyerek büyük mutluluk yaşadı.

Töstü, yaptığı açıklamada, kendisine yollanan hediyelerin anlamlı olduğunu belirterek, askerlere teşekkür etti.