Kuzu Grup’dan kurtarma çalışmalarına destek

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Kuzu Grup’tan şu açıklama yapıldı: “Depremin ortaya çıkardığı vahim tablodan hemen sonra deprem bölgesine iş makineleri, mobil vinçler, konteynerler, çadırlar, jenaratörler, aydınlatma kuleleri ve teknik ekiplerimizi yönlendirdik.

Ayrıca 60 bin kişilik kuru gıda, battaniye, yatak, uyku tulumu, mont gibi depremzedelerin ihtiyacını karşılayacak gıda ve eşyaları da bölgeye sevk ettik. Deprem bölgesine yardımlarımız devam edecek. Bu büyük felakette yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimize geçmiş olsun.”