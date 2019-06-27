27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ege Bölgesi'nde şubat ortasında, Doğu Anadolu'da mayıs sonunda toplayıcılığı sona eren kuzu göbeği mantarı, yetiştiği bölgelerdeki vatandaşlar tarafından yaş ya da kurutularak satışa sunuluyor.
Kilogramı bin liraya kadar alıcı bulan ve halk arasında "kara elmas" olarak nitelendirilen mantar, köylüden tüccara, oradan da ihracatçılara geliyor.
İhracatı da yaş ve kuru yapılan kuzu göbeği, özellikle Avrupa ülkelerinden talep görüyor.
Raf ömrünün kısa olmasından dolayı uçakla gönderilen "kara elmas"ın ihracat kilogramı ise 250 avroya kadar çıkıyor.
BÜYÜK MİKTARI İHRAÇ EDİLİYOR
Ardıç Tarım Genel Müdürü Mürteza Yazıcı, yaptığı açıklamada, kuzu göbeği mantarının çam ve meşe olan bütün ormanlarda yetiştiğini söyledi.
Türkiye'de yaklaşık 500 ton toplanan mantarın hemen hepsinin ihraç edildiğini vurgulayan Yazıcı, ürünün kendilerine gelene kadar bir bebek gibi bakıldığını ifade etti.
Yazıcı, taze kuzu göbeğini bir veya 3 kilogramlık paketlerle ihraç ettiklerini bildirerek, "Kurusunu da ambalajlarla, karton kolilerde veya müşterinin talebi üzerine kiloluk, 50 gramlık, 100 gramlık alüminyum folyo torbalarda ihraç ediyoruz." diye konuştu.
"TALEBE YETİŞEMİYORUZ"
Ürünün köylüden alındığı gibi değil, belli kademelerden geçtikten sonra satıldığını aktaran Yazıcı, uzunluğu, kalitesi, hastalık durumu, küflenmesi gibi birçok unsura göre ürünlerin tasnifinin yapıldığını belirtti.
Ürünün daha çok Avrupa ülkelerinden talep gördüğünü, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerinin de istekte bulunduğunu anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:
"Fiyatlar da 160 avrodan başlar 250 avroya kadar çıkar. Değerli bir ürün. Bu mantar türü dünyada trüften sonra ikinci sırayı alıyor. Biz buna kara elmas diyoruz. Bu elmastan köylü de aradaki tüccar da ihracatçı da kazanıyor. Bu mantar genellikle yurt dışında lüks restoranlarda yemeklerin yanında bir tane olarak servis ediliyor. Daha değersiz olan sap kısmının da çorbada veya soslarda kullanıldığı oluyor. Bir kısmı da ilaç sanayisinde kullanılıyor."
Türkiye'de kuzu göbeği mantarı ihracatını gerçekleştiren 8 firma olduğunu dile getiren Yazıcı, "Zaman zaman ihracattaki talebe yetişemeyebiliyoruz. Talebi karşılayamıyoruz. Bu kalitede kuzu göbeği başka ülkede yetişmiyor. Bizim mantar çeşitlerimiz her zaman dünyada tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.
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