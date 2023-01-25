AA

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kuzusuyla giden bir hasta yakını ilgi odağı oldu.

Annesini hastaneye götüren kadın, evde tek başına bırakamadığı kuzusunu da yanına aldı. Kadın, kuzuyu biberonla besledi.

Çocuklar kuzuyu severken, bazı hasta ve hasta yakınları da cep telefonlarıyla bu anları kayda aldı.

Kuzusuna Ela ismini veren kadın, köyden aldığı bir aylık kuzusunu bırakacağı kimse olmadığı için yanında getirdiğini belirterek, "Gece yatarken bile ayrılmıyoruz, gelip yanıma yatıyor. Her yere birlikte gidiyoruz. Haftada 10 litreye yakın süt içiyor, ellerimle besliyorum" dedi.

BAKAN KOCA DA ELA'YI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kuzunun hastanedeki görüntülerini sosyal medya hebasından paylaştı.

Koca, paylaşımda, "Burası Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Polikliniği. Kuzusu, onu biberonla besleyen Aynur Hanım'ın peşini muayeneye gelirken bile bırakmamış" ifadesini kullandı.

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