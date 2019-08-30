Kuzgun hayranları yeni sezona kilitlendi. Kuzgun yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merak konusu oldu. Son bölümde nefesleri kesen sahneler hafızalara kazınmıştı. Kuzgun'un ne zaman başlayacağına dair yapımcı Kerem Çatay - Pelin Diştaş'tan açıklama geldi mi?

KUZGUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni Sezonuyla Eylül'de Star'da! Kuzgun Eylül'ün kaçında başladığı henüz belli değil.

KUZGUN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kuzgun, Ferman’ın evinden aldığı bir delille Derviş’e gelir ve ondan bu delille ilgili araştırma yaptırmasını ister. Çıkacak sonuç, Yusuf’un hayatta olup olmadığını açığa çıkaracaktır.

Meryem, Derviş’in gerçekte kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Meryem bu andan itibaren mutlak bir ölümle yüzyüze kalırken, Kuzgun ile Ali arasındaki düşmanlık daha da derinleşecek, Ali, Kartal’ı da ateşe atacak bir hamlede bulunacak ve Kuzgun ile aralarında şiddetli bir hesaplaşma yaşanacaktır. Veliahtı Kuzgun’un Dila’ya hala zaafı olduğunu gören Derviş ise bu durumdan rahatsızdır. Kuzgun’a tarafını belli etmesi, tercihlerinin ağırlıklarıyla yüzleşmesi ve Dila’dan uzaklaşması için çok riskli bir oyun kurar. Bu oyunun bir yürütücüsü Dila, öteki yürütücüsü Ali olacaktır. Dila, kendisinden istenen şeyle ilgili çok önemli bir kararın eşiğine gelir. Bu karar, Dila’nın kendisini aşağıya attığı bir uçurumdan farksızdır.

Birbirlerine uzak ama birbirlerinin özlemiyle yanıp tutuşan Kuzgun ve Dila için bu kurulan oyun hayatlarını sonsuza kadar değiştiren son büyük adım haline gelir. En büyük bedeli Kuzgun’un mu Dila’nın mı ödeyeceği belli olmayan bu büyük adım, gözükara iki aşığın içlerindeki en ağır duygularla yüzleşmeleriyle şoke edici bir sona yol açacaktır.

KUZGUN OYUNCULARI

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay - Pelin Diştaş

Yönetmen: Bahadır İnce

Senaryo: Burcu Görgün Toptaş - Özlem Yılmaz

Kuzgun

Barış Arduç

Dila

Burcu Biricik

Derviş

Settar Tanrıöğen

Meryem

Hatice Aslan

Rıfat

Levent Ülgen

Ali

Aytek Şayan

Kartal

Caner Şahin

Kumru

Ahsen Eroğlu

Şeref

Erdal Küçükkömürcü

Şermin

İpek Erdem

Seda

Derya Beşerler