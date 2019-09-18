18 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzgun dizisi oyuncuları kimler? sorusu bu akşam ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkacak dizi öncesinde araştırılıyor. Barış Arduç'un canlandırdığı Kuzgun'un geçmişte kurulan tuzak sonrasında intikam almak için harekete geçmesinin konu alındığı Kuzgun'da diğer başrol oyuncusu ise Dila karakterine hayat veren Burcu Biricik. İlk sezonda kilit roldeki pek çok karakter beklenmedik şekilde ölerek diziden ayrıldı. Bu durum izleyicideki merakı arttırdı. Bu sezon ise dizi Ferman karakteri için Onur Saylak'ı kadrosuna katarak heyecanın kaldığı yerden devam edeceği sinyalini verdi. İşte Kuzgun oyuncuları...
BARIŞ ARDUÇ (KUZGUN) KİMDİR?
Barış Arduç 9 Ekim 1987'de İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.
İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012),Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.
Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.
BURCU BİRİCİK (DİLA) KİMDİR?
4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya'da doğdu. 2006 yılında Antalya ’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.
2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi çeken Biricik, 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV'de yayımlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, Beni Böyle Sev 2013 dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve çeşitli reklâm filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılında Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. Ardından Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterine hayat verdi. Burcu Biricik 2016 Emre Yetkin ile evlendi.
ONUR SAYLAK (FERMAN) KİMDİR?
Arif Onur Saylak 12 Mayıs 1977'de Ankara'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde eğitim gördü. Üniversiteden ayrılarak şansını tamamen farklı bir alan olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde denedi. Bu arada üniversitenin tiyatro kulübüne katılarak oyunculuğa başladı (İletişim Fakültesi Tiyatro Topluluğu). Amatör tiyatro oyunlarında yer aldı. Bundan sonra hayatının geri kalanını aktör olarak sürdürmeye karar verdi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandı. Hemen kabul gördü ve kendini tamamen oyunculuğa odakladı. Bilkent Üniversitesi’nde eğitim gördüğü süre boyunca Ankara Devlet Tiyatrolarında Getto ve Üç Kuruşluk Opera oyunlarında, ve Bilkent Tiyatrosunda Nâzım Hikmet’in Her Şeye Rağmen adlı oyunu da dahil birkaç tiyatro oyununda yer aldı.
Hisarbuselik dizisinde "Çetin" isimli karakteri canlandırdı. Kod Adı dizisiyle izleyici kitlesini genişletti. Ayrıca TED Koleji’nde tiyatro yönetmeni olarak da çalıştı. Sesinin şarkı söylemeye uygun olmasından dolayı üniversite korosunda yer aldı ve müzikal tiyatro ile ilgilendi (Biedermann ve Kundakçılar). Bazı tiyatro oyunları için şarkı sözleri yazdı. TRT 2 televizyonunda Hadi Gidelim (2003) isimli 13 bölümlük bir gençlik programı sundu. Sinema dünyasına da 6 Haziran 2008 tarihinde 15. Altın Koza Film Festivali kapsamında ilk kez gösterime giren ve aynı zamanda en iyi film ödülünü kazanan Sonbahar adlı sinema filmiyle adım atmıştır. Daha sonra Güz Sancısı filminde de rol almıştır. 2009 yılında ise Yılmaz Güney Özel Ödülü alan Nesli Çölgeçen'in yönettiği Denizden Gelen filminde başrolde oynamıştır.
28 Temmuz 2011 tarihinde Paris, Fransa'da kendisi gibi oyuncu olan Tuba Büyüküstün ile evlenmiş, çift 2017 yılında evliliklerini sonlandırmıştı.
B.i.t arts adında bir şirket kurup film sektörüne giriş yapmıştır. İlk kısa film deneyimi olan filmde eşi Tuba Büyüküstün başrol oynamaktadır. Aynı zaman da filmin yönetmenliğini de yapmıştır.
SETTAR TANRIÖĞEN (DERVİŞ) KİMDİR?
Settar Tanrıöğen 15 Temmuz 1962'de , Denizli'de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. 1994'te itibaren pek çok sinema ve dizi projesinde yer almış, ayrıca tiyatro oyunlarında da rol performans göstermiştir.
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