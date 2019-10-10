Kuzgun 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu dizinin izleyicileri tarafından soruluyor. Kuzgun'da heyecan son sürat devam ediyor. Kuzgun ile Ferman'ın art arda hamleleri baş döndürürken, Dila gittikçe içinden çıkamayacağı bir çıkmaza sürükleniyor. İşte Kuzgun 20. son bölüm özeti ve 21. yeni bölüm fragmanı

KUZGUN 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzgun'un yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Ancak henüz dizinin 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Kuzgun 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

KUZGUN 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Güneş’i, Kuzgun’la bir arada gören Ferman öfkeden deliye döner. Dila onu zapt etmeye çalışırken kalbinin derinliklerine gömdüğü Kuzgun’a dair duygularıyla da savaşmak zorunda kalır. Kartal’ı kendi tarafına çekmesinin karşılığı olarak Kuzgun’un Güneş’le birlikte olduğunu düşünen Ferman, Kuzgun’a karşı hamleler yapmaya başlayacak.

Kuzgun ve Cihan, Ferman’ın verdiği önemli bir açık üzerine Kuzgun’un mekanını basanların peşine düşecek. Neşe’nin anlattıkları karşısında yaşadığı sarsıntıyı atlamayan Meryem, beklenmedik bir anda kendini Ferman’la karşı karşıya bulacak. Şermin, Seda ile ilgili öğrendiği gerçeği Ferman’a ulaşmak için bir koz olarak kullanmaktan sakınmayacak.

Fırat’ın sakladığı büyük sırrın ekranlara geleceği bölümde Kuzgun, Dila’nın Ferman’ın gerçek yüzünü görebilmesi için elinden geleni yapacak. Dila ve Ferman’ın geçmişi sık sık hatırladığı anlarda Ferman’ın Dila’ya verdiği söz merakla beklenirken, bölüm finalinde Dila’nın öğreneceği şoke edici gerçek ise nefesleri kesecek.