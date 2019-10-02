Star ekranlarının sevilen dizisi Kuzgunun son bölümünde kentsel dönüşüm projesinde Ferman'la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı başlattı. Kuzgun ile Ferman'ın arasındaki olayın ailelere de sıçramasıyla geri dönüşsüz bir yolun içine karışan Kuzgun ne yapacak?

KUZGUN 19.BÖLÜM FRAGMANI

Meryem, Neşe’nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük şokunu yaşar. Büyük bir acıyla yüzleşen Meryem, öğrendikleri karşısında ne yapacağını bilemezken tam bu sırada Kuzgun’un eve gelmesi gerginliği tırmandırır. Kumru da bu ana tanık olurken, annesinin herkesten büyük bir sır sakladığını keşfedip peşine düşecek. Ferman’la kentsel dönüşüm işinde ortak olan Kuzgun, konutlardan bazılarının açık artırmaya çıkılacağını öğrendiğinde deliye dönecek. Dila ve Ferman’la yeniden karşı karşıya gelen Kuzgun’un kahvesinin taranması tansiyonu yükseltecek. Kuzgun’a gittikçe yaklaşan Güneş’in devamlı evden uzakta vakit geçirmesi Neşe ve Ferman’ın dikkatini çekecek. Kuzgun da aslında Güneş’i tanımadığını fark ederken yaşanacak büyük yüzleşme gerilimi tırmandıracak.

KUZGUN 18. BÖLÜM ÖZET

Kuzgun’un kentsel dönüşüm projesinde Ferman’la ortak olması Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşı resmen başlatır. Artık her arenada bu iki isim karşı karşıya gelecektir. Kuzgun’un kendisini ortaklığa mecbur etmesinin acısını Ferman üst üste hamlelerle çıkarır. Kuzgun, önce Dila, ardından da Ferman ile önemli yüzleşmeler yaşar.

Kuzgun mahallesinin haklarını korumaya çalışırken, Ferman’ın yeni teklifiyle çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Meryem, oğlu Kuzgun’u Güneş’le bir arada görmekten mutlu olduğu için Güneş’i evlerine yemeğe davet eder. Güneş’in şüpheli hareketleri Dila’nın dikkatinden kalmaz. Kuzgunların evindeki yemeğe Dila şahit olur. Bu an, Kuzgun’la Dila arasında sarsıcı bir yüzleşme yaratır. Kuzgun, Dila’nın kendisine olan aşkının bitmediğinden emin olur. Kuzgun’un, Dila’nın Ferman’la evlenme kararına dair iddiaları, Dila üstünde çok farklı bir etki yaratacaktır.

Güneş’in Kuzgun’un hayatında kalmak için söylediği yalan, çok büyük tehlikelere gebedir. Dila, bu süreci sessizce izlemeyecektir. Ferman’ın geçmişine, ailesine dair Dila’yla paylaşacağı anlar, Dila’nın Ferman’la ilişkisinde yeni bir dönem aralar. Bu sırada Kuzgun ile Ferman arasındaki savaş ailelere sıçrar. Bir yandan ailesi, diğer yandan mahallesi için savaşan Kuzgun, kendini farkında olmadan geri dönüşsüz bir yolun içinde bulur. Kuzgun ile Ferman arasındaki savaşın her geçen gün şiddetlendiğini fark eden Neşe, bu savaşa bir son vermek için çok radikal bir hamlede bulunur. Neşe’nin yıllardır herkesten sakladığı mektubun sırrı ortaya çıkacaktır.