Kuzgun 16. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun'un son bölümünde, Dila ile Kuzgun karşı karşıya geliyor. Silahların havaya kalktığı anlarda Derviş olduğu öğrenilen Behram ölüyor. Kuzgun silahını Dila'ya doğrultuyor. Dila ise intihar ediyor.

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dila, Kuzgun’u kalbinden vuruyor!

Kuzgun, Ferman’ın evinden aldığı bir delille Derviş’e gelir ve ondan bu delille ilgili araştırma yaptırmasını ister. Çıkacak sonuç, Yusuf’un hayatta olup olmadığını açığa çıkaracaktır.

Meryem, Derviş’in gerçekte kim olduğunu öğrenir ve onunla yüzleşir. Meryem bu andan itibaren mutlak bir ölümle yüzyüze kalırken, Kuzgun ile Ali arasındaki düşmanlık daha da derinleşecek, Ali, Kartal’ı da ateşe atacak bir hamlede bulunacak ve Kuzgun ile aralarında şiddetli bir hesaplaşma yaşanacaktır. Veliahtı Kuzgun’un Dila’ya hala zaafı olduğunu gören Derviş ise bu durumdan rahatsızdır. Kuzgun’a tarafını belli etmesi, tercihlerinin ağırlıklarıyla yüzleşmesi ve Dila’dan uzaklaşması için çok riskli bir oyun kurar. Bu oyunun bir yürütücüsü Dila, öteki yürütücüsü Ali olacaktır. Dila, kendisinden istenen şeyle ilgili çok önemli bir kararın eşiğine gelir. Bu karar, Dila’nın kendisini aşağıya attığı bir uçurumdan farksızdır.

Birbirlerine uzak ama birbirlerinin özlemiyle yanıp tutuşan Kuzgun ve Dila için bu kurulan oyun hayatlarını sonsuza kadar değiştiren son büyük adım haline gelir. En büyük bedeli Kuzgun’un mu Dila’nın mı ödeyeceği belli olmayan bu büyük adım, gözükara iki aşığın içlerindeki en ağır duygularla yüzleşmeleriyle şoke edici bir sona yol açacaktır.