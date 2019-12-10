Kuzeyin gizemli hikâyeleri: Eskimo Masalları

Maya Kitap'ın Dünya Masalları serisinin 11. kitabı olan Eskimo Masalları, Macidegül Batmaz'ın çevirisiyle kitabevlerinin raflarında yerini alıyor.

Gecelerin altı ay sürdüğü bir coğrafyada, yakın dönemlere kadar avcı ve toplayıcı olarak hayatını sürdüren ve kuzeyin çetin iklimiyle mücadele eden Eskimolar için masallar hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur. Bu kültürü merak edenler için Eskimoların masalları, haklarında çok az şey bilinen bu toplumun kültürüne ayna tutuyor.

Eskimo halkı tarafından yapılmış çizimlerin eşlik ettiği Eskimo Masalları'nda okurlar ruh uçuşu yapan kudretli büyücüler, bu büyücülerin düşmanlarından intikam almak için yaptığı tupilak denen yaratıklar, her şeyi bilen yardımcı ruhlar ve göl canavarları gibi pek çok Eskimo figürüyle tanışma fırsatı buluyor.

Ayrıca kitabın içerisinde Eskimo figüründen özel bir ayraç da yer alıyor.

Eskimo Masalları kitabından önce Kore, Çingene, Norveç, Çin, Amerikan, Kızılderili, Türk, Rus, Hint ve Japon masalları Maya Kitap ile okurlarla buluşmuştu.