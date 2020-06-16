Avrasya-Afrika göç yolu üzerinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birinci, Türkiye'nin ise 13'üncü Ramsar alanı olarak koruma altına alınan Kuyucuk Gölü ile Türkiye'nin en büyük kuş gözlem istasyonlarından Iğdır-Aras Kuş Cenneti, barındırdığı kuş türleriyle dikkati çekiyor.Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KuzeyDoğa Derneği olarak 478 kilometre yol katederek 16 saat aralıksız kuş sayımı ve gözlemi yaptıklarını söyledi.Kuş gözlem çalışmaları hakkında bilgi veren Çoban, şunları belirtti:"Türkiye'de gözlemlenen kuş türlerinin yüzde 55'i, Kars ve Iğdır'da kaydedildi. Türkiye'de 26 farklı ilde 265 tür ve 141 farklı gözlemde ise 9 bin 189 kuş görüldü. Türkiye'de en çok gözlemlenen türlerden Karabaş martı Kars'ın Çalı Gölü'nde, Döğüşkenkuş ise Türkiye'nin 13. Ramsar alanı Kuyucuk Gölü'nde sayıldı. Dünya çapında toplamda 6 bin 479 türden yaklaşık 1 milyon kuş gözlemlendi. Kolombiya, geçen sene olduğu gibi bu sene de 1440 tür ile birinci oldu. Türkiye ise 174 ülke arasında 30. sırayı aldı. En çok gözlem kaydı 66 bin 954 ile Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi."- Türkiye'de kuş türü sayısı artıyorÇoban, Türkiye'de en çok kuş türü gözlemlenen ilin Samsun olduğunu belirterek, bu ili Kars, Iğdır ve Denizli'nin takip ettiğini dile getirdi.Türkiye'de kuş türlerinin gittikçe arttığını aktaran Çoban, şu değerlendirmede bulundu:"İki yıl önce tamamen kuruyan ve can suyunun verilmesiyle göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Kuyucuk Gölü'de birçok tür gözlemledik. Bu gözlemde Kuyucuk Gölü bizim için çok önemliydi çünkü Kuyucuk kurumuştu. Kars Valiliğinin koordinesiyle göl eski günlerine döndü. Kuyucuk Gölünü halen hayata kazandırmaya çalışıyoruz. Verilere baktığımız zaman Türkiye'de görülen en fazla iki tür Karabaş martı ve Döğüşkenkuş Kars'tan geldi. Döğüşkenkuş en fazla Kuyucuk Gölü'nde sayıldı. Bu da aslında Kuyucuk Gölü'nün bu tür çalışmalarda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!