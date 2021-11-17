Kuzeyboru: 3 - Vakıfbank: 0

Salon: Aksaray

Hakemler: Yasin Okumuş, Pınar Elma

Kuzeyboru: Hande Korkut, Ryhkliuk, Fuldan Ural, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Işıl Öz)

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Meryem Boz, Guimaraes, Ogbogu, Hakley (Ayça Aykaç)

Setler: 25-20, 25-21, 25-23

Süre: 85 dakika (26, 30, 29)