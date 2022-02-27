Kuzeyboru: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Salon: Aksaray

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla

Kuzeyboru: Yasemin Yıldırım, Ezgi Akyaldız, Sabriye Dikmen Gönülkırmaz, Ryhkliuk, Mitchem, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, İvana Vanjak, Simay Gazi, Hande Korkut)

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Hande Baladın, Ognjenovic, Selin Arifoğlu, Beyza Arıcı, McKenzie (Simge Aköz, Saliha Şahin, Gözde Yılmaz, Fatma Şekerci)

Setler: 25-27, 21-25, 24-26

Süre: 91 dakika (31, 27, 33)