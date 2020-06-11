İHA

Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği ve Kovid-19 pandemi sürecinde büyük bir kahramanlık örneği gösteren sağlık çalışanları için oluşturulan hatıra ormanı fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe çekimleri Ordu'da gerçekleşen ‘Kuzey Yıldızı: İlk Aşk' dizisinde rol alan oyunculardan İnan Yılmaz (Ruhi),Mert Yavuzcan (Çetin) ve Zeynep Koltuk’ta (Şule) katıldı. 3 oyuncu hatıra ormanına fidanları diktikten sonra sağlık çalışanlarını alkışladı. Etkinlikte en büyük ilgiyi Zeynep Koltuk gördü. Sempatik tavırlarıyla etkinliğe katılanların takdir ettiği başarılı sanatçı kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmadı.