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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 19. bölümünde Kuzey, sonunda Yaşar’ın kurşununun hedefi olmuş, yaralanmıştır. Tabii ki bu, deli aşığımızı vazgeçirmeye yetmez. Aksine Kuzey, bu durumu fırsata çevirmeyi bilmiştir. Yaşar’ın aklına gelmeyen başına gelmiştir. Kör kurşunların bile engel olamadığı Kuzey-Yıldız aşkı, bu kez ezeli düşmanlıkla sınanmaktadır. Kuzey’in vurulması, Kadıoğlu ve Mollaoğlu’nun küllenmeyen düşmanlığını yeniden ateşlemiş, iki taraf da ambargosunu koymuştur. Bu ambargo yalnız Kuzey’le Yıldız’ı değil, Kamer’le Poyraz’ı da kapsamaktadır.

Şeref ve Yaşar artık tüm aşıkların düşmanıdır. Aşkına set çekilen yalnızca onlar değildir. Kuzey’in kızları da ağır bir Kuzey ambargosu altındadır. Daha doğrusu Emin ve Osman, Kuzey’in ezici ağırlığının altında can çekişmektedir. Genç aşıklar ne Kuzey’in hedef tahtası olmaktan ne de aşklarından vazgeçmemektedir.

Hiçbir aşık, kalbinin sesini dinlemekten vazgeçmeyecek; ama bu, engelleri de ortadan kaldırmayacaktır. Kuzey, önüne konan engelleri tek tek kaldırmak yerine toptan kaldırmaya karar verir. Aklına öyle bir şey gelir ki; bu ezeli düşmanlık, sonunda tarih olacaktır.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 19. bölüm tanıtımları: