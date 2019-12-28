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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 16. bölümünde Kuzey, bulduğu her fırsatta Yıldız’la arasına yeni bir mesafe koymakta, onu kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaktadır. Yıldız, Kuzey’in bunu neden yaptığını öğrendiğinde hamlelerine yenilerini ekler.

Yıldız’ın vazgeçmeye, Kuzey’inse geri adım atmaya niyeti yoktur. Adeta bir kapalı kutu olan Kuzey, Yıldız’ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır. Kızlarının başı bu kez büyük beladadır. Kuzey’se bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmeye kararlıdır.

Kuzey, bir yandan kızlarının başına buyrukluğuyla uğraşırken Yıldız da bir yandan başka planlar peşindedir. Kuzey’i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koymuştur. Bu yüzden hem kendini hem de Kuzey’i fazlasıyla zora sokacak bir yola başvurur.

Kuzey’in bunu öğrenmesi, Yıldız’a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecektir. Yıldız, büyük bir kararın eşiğindedir. Kuzey’e rağmen Kuzey için birçok şeyinden vazgeçecek midir? Yoksa tüm olanlara göz mü yumacaktır?

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 16. bölüm tanıtımları!