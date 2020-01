HABERTURK.COM

EKRANLARDA KUZEY YILDIZI İLK AŞK RÜZGARI ESTİ!

Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam ekrana gelen bölümüyle tüm kategorilerde birinciliği göğüslerken, eğlenceli sahneleriyle beğeni topladı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk ABC1’de yüzde 7.66 rating ve yüzde 18.18 izlenme payı, AB’de yüzde 5.84 rating ve 14.70 izlenme payı, Total’da ise 11.21 rating ve yüzde 25.83 izlenme payı ile birinci oldu. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #neyaptıysakaşkımızdan etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #neyaptıysakaşkımızdan etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat 5 dakika TT listesinde kaldı.

YILDIZ’I DOLANDIRAN ÇETİN, ŞULE İLE ANLAŞTI!

Yıldız’ı Çetin’le birlikte gören ve deliye dönen Kuzey, Yıldız’ın asıl amacını öğrenemedi. Kuzey’i Şule’den kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapan Yıldız, bir türlü Çetin’den beklediği hamleyi göremedi. Tüm bu yaptıklarının boşuna olduğunu, dolandırıldığını düşünmeye başlayan Yıldız, her yerde Çetin’i aradı. Kendi planını devreye sokan Çetin, Kuzey’e Yıldız’ın yaptıklarını anlattı. Çetin’in Yıldız’ı dolandırıp kaçtığını anlayan Kuzey, Yıldız’ın sattığı her şeyi geri almak için harekete geçti.

Belgeler Şule’nin eline geçiyor;

MERDİVENLERDEN DÜŞEN YILDIZ, YAŞAYACAK MI?

Sonunda Yıldız’ı affeden Kuzey, onunla romantik bir akşam yemeğine çıkmak istedi. Bu kez test etme sırası Kuzey’e geçti. Kuzey’in sınavının tüm aşamalarını geçen Yıldız’ın en son aşamada bilmece çözmesi gerekiyordu. Bilmeceyi çözen Yıldız, Kuzey’in istediği yüzüğü almaya çalışırken merdivenlerden düştü. Kuzey için her şeyini riske atacağını bir kez daha ispat eden Yıldız’ın yerde hareketsiz yattığı final sahnesi izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Kuzey, Yıldız’ı affediyor;

Yıldız, merdivenlerden düşüyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 18. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yerde hareketsiz şekilde yatan Yıldız’ı bulan ve hastaneye yetiştiren Kuzey’in büyük bir vicdan azabı çektiği tanıtımda komaya giren Yıldız’a ne olacağı merakla bekleniyor. Aile üyelerinin Kuzey’i suçladığı anlar dikkat çekerken, yüzüğü Yıldız’ın eline takan Kuzey gözyaşlarına hakim olamıyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 18. Bölüm Tanıtımı!