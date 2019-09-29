29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk ABC1’de yüzde 6.02 rating ve yüzde 16.60 izlenme payı, AB’de yüzde 4.75 rating ve 13.54 izlenme payı ve Total’da 7.37 rating ve yüzde 20.48 izlenme payıyla tüm kategorilerde birinci oldu. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #halaaşıkmısın etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #halaaşıkmısın etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 10 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.
TÜM OKLAR YILDIZ’IN ÜSTÜNDE!
Yangını büyümeden söndüren Kuzey, kızlarıyla birlikte büyük bir tehlikeyi ucuz atlattı. Öfkesi giderek büyüyen Kuzey, Yıldız’ın tüm inkârlarına rağmen onu suçlamaya devam etti. Yıldız yangını çıkarmadığına kimseyi inandıramadı, herkes Kuzey’in evini onun yaktığını sandı. Ve bu olay dost kalmayı beceremeyen Kuzey ve Yıldız için son damla oldu. Kuzey, gerçek düşmanını unutup tüm okları Yıldız’ın üstüne çevirdi. Bu sırada Kuzey’i dolandıran eski ortağının tekrar ortaya çıkması dikkat çekti.
Yıldız’a kimse inanmıyor;
İKİ İNATÇI KEÇİ YILLAR SONRA BİR ARADA!
Kızı Kamer’in Poyraz’a kaçmasıyla mağlup olduğunu düşünen Şeref Mollaoğlu, Pembe’yi kullanarak rövanşı almak istedi. Yıldız’ı Kuzey’e kaçırmak için kolları sıvayan Pembe, Nahide’nin yardımıyla iki inatçı keçiyi bir araya getirdi. Yıllar sonra tüm kozlarını paylaşan ikilinin duygusal anları izleyenleri etkilerken, final sahnesinde Kuzey’in “Seni bırakıp giden o adama hala aşık mısın?” sorusuna Yıldız’ın vereceği yanıt merak uyandırdı.
Pembe, Yıldız’ı kaçırıyor;
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın 4. bölüm tanıtımı da yayınlandı. Kuzey’in ateşi çıkan Yıldız’ı telaşla hastaneye götürmeye çalıştığı heyecan dolu tanıtımda arabanın önünü kesen Sefer, kurşun yağdırıyor. Emine’nin Kuzey’e kız isteyeceğini öğrenen Yıldız öfkeden deliye dönerken, Kuzey’in kızlarının karşısına çıkan davetsiz misafir dikkat çekiyor.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 4. Bölüm Tanıtımı!
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