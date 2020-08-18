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Kuzey ve Yıldız'ın duygusal aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatım ile izleyiciyle buluşturmaya devam edecek olan dizinin ilk tanıtımı izleyici tarafından tam not alırken bu sezon dizide neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Çekimleri Karadeniz'in eşsiz doğasında gerçekleşen Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni sezonda yeniden izleyicisi ile buluşmak için gün sayıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezonuyla Eylül'de Show TV'de!