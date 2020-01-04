Kuzey Yıldızı İlk Aşk neden yok? sorusu dizinin izleyicilerinin gündeminde. Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ile ilgili detaylar...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEDEN YOK? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yeni yıla girdiğimiz bu hafta televizyon dizilerinin büyük bir çoğunluğunun yeni bölümleri reklam anlaşmalarının yenilenmesi nedeniyle yayınlanmıyor. O diziler arasında Kuzey Yıldızı İlk Aşk da yer alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak reklam anlaşmaları tamamlanırsa Önümüzdeki hafta Cumartesi günü dizinin ekranlarda olması bekleniyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde yer alacak.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey’in, gitar hocasını kıskandığını öğrenen Yıldız, hamlelerine bir yenisini daha ekledi. Kuzey, Yıldız’ı kendisinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapsa da Yıldız’ın vazgeçmeye niyeti yoktu. Yıldız’ın yıllardır çeyizinde sakladığı perdeyi yırtan Kuzey, bu kez çok ileri gittiğini anladı ve hatasını telafi etmeye çalıştı. Sahte rapor yüzünden başları belaya giren kızlarıyla uğraşan Kuzey, bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmekte kararlıydı. Sınıfta kalan ve okuldan atılan kızlarını fırında çalıştırmaya başladı.

YILDIZ VE ÇETİN’İ GÖREN KUZEY, GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK Mİ?

Kuzey’i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koyan Yıldız, Kuzey ve Şule’nin boşanması için gerekli belgeleri Çetin’den istedi. Belgelere karşılık yüklüce bir para talep eden Çetin’e istediğini vermek için her şeyini satan Yıldız, Çetin’in karşısına çıktı. O sırada gelen Kuzey, Çetin ve Yıldız’ı gördü. Kuzey’in bunu öğrenmesi, Yıldız’a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecekti. Peki Kuzey, gerçekleri öğrenecek miydi?

4 OCAK SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ölümcül Uçuş (yabancı sinema)

21.45 Kuzey Yıldızı İlk Aşk (tekrar)