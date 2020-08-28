Kuzey ve Yıldız'ın, "Papatya" şarkısı eşliğinde dans ettikleri romantik anlar ise yeni sezonda da aşklarının dolu dizgin devam edeceğini gösteriyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, yeni sezonuyla 5 Eylül Cumartesi akşamı Show TV'de!

"BENİMLE BU YAYLADA EVLENİR MİSİN?"

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni sezonuyla 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!



İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni sezon 2. tanıtımı: