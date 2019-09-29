Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Emine’nin Kuzey’e kız isteyeceğini öğrenen Yıldız öfkeden deliye dönerken, Kuzey’in kızlarının karşısına çıkan davetsiz misafir dikkat çekiyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam heyecan dolu 3. bölümüyle ekrana geldi. Yangını büyümeden söndüren Kuzey, kızlarıyla birlikte büyük bir tehlikeyi ucuz atlattı. Öfkesi giderek büyüyen Kuzey, Yıldız’ın tüm inkârlarına rağmen onu suçlamaya devam etti. Yıldız yangını çıkarmadığına kimseyi inandıramadı, herkes Kuzey’in evini onun yaktığını sandı. Ve bu olay dost kalmayı beceremeyen Kuzey ve Yıldız için son damla oldu. Kuzey, gerçek düşmanını unutup tüm okları Yıldız’ın üstüne çevirdi. Bu sırada Kuzey’i dolandıran eski ortağının tekrar ortaya çıkması dikkat çekti.

Kızı Kamer’in Poyraz’a kaçmasıyla mağlup olduğunu düşünen Şeref Mollaoğlu, Pembe’yi kullanarak rövanşı almak istedi. Yıldız’ı Kuzey’e kaçırmak için kolları sıvayan Pembe, Nahide’nin yardımıyla iki inatçı keçiyi bir araya getirdi. Yıllar sonra tüm kozlarını paylaşan ikilinin duygusal anları izleyenleri etkilerken, final sahnesinde Kuzey’in “Seni bırakıp giden o adama hala aşık mısın?” sorusuna Yıldız’ın vereceği yanıt merak uyandırdı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 5 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 4. Bölüm Tanıtımı!