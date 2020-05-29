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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Kuzey'in Yıldız'ı çift terapisine gitmeye ikna ettiği tanıtımda doktor ikiliye bir yakınlarının çocuğuna annelik babalık yapmalarını öneriyor.

Küçük çocuğu hapishaneden çıkaran Kuzey ve Yıldız’ın eğlenceli halleri dikkat çekerken, Nahide'nin hamilelik haberiyle tüm aile sevinçten havalara uçuyor.

Kuzey, Çetin'in ihanet belgelerini Yıldız'a verdiğini öğrenirken, Yıldız'ın tekneden belleği fırlattığı anlardaki haykırışı heyecanı yükseltiyor. “Kuzey belgeleri alabilecek mi?” sorusu ise merak uyandırıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

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Kuzey ve Yıldız'ın kavuştuğu romantik anlar bir rüya çıkarken, Kuzey'in kendini affettirmek için çekildiği inziva gittikçe trajik bir hal almaya başladı. Elektrik ve suyun olmadığı barakada mahsur kalan Kuzey, ateşi de çıkınca iyice panik oldu. Sefer, Nahide ve kızlar Kuzey'e ulaşamayınca polise giderken, Yıldız da Kuzey'i aramaya başladı.

Temiz kalbi ve özel güçleriyle pampasının zor durumda olduğunu gören Sefer'in kendine "11 Kadıoğlu" dediği anlar ise izleyenleri kahkahaya boğdu. Kuzey'in yardımına yine Yıldız koştu ve onu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Yıldız yaptıklarından dolayı vicdan azabı çekse de Kuzey ile hemen eskisi gibi sevgili olma niyetinde değildi. Zamana ihtiyaçları olduğunu düşünerek arkadaş kalmak istedi. Kuzey ise arkadaş olmak istemese de mecburen bunu kabul etti.

Çetin kötülüklerine ara vermeden devam ederken bu sefer hedefine Yaşar, Sefer ve çocukları alarak onlara tuzak kurdu. Kuzey ve Yıldız kendilerini değiştirmek istediğini söyleyerek psikoloğa gitmeye karar verdi.

Final sahnesinde Çetin, bir milyon lira parayı ve Şule'ye karşı bütün kozların olduğu bir belleği Yıldız'a vererek herkesi şoke etti. Çetin'in şaşırtan hamlesi karşısında Yıldız'ın ne yapacağı merak konusu olurken, "Çetin yine oyun mu oynuyor?" sorusu akıllara geldi.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü 6 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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