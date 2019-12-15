Kuzey Yıldızı İlk Aşk Cumartesi akşamı heyecan dolu 14. bölümüyle ekrana geldi. Kuzey’e ihanet belgelerine ulaşması için, Şule’nin sevgilisinin yanına gitmesini söyleyen Yıldız, bu isteğiyle bardağı taşırdı. Kuzey’in Yıldız’a olan güveni ve inancı yerle bir oldu. Pişman olan ve ileri gittiğini geç de olsa fark eden Yıldız, Kuzey’in güvenini tekrar kazanmaya çalıştı. Bu durumdan sıkılan Kuzey, tek başına kafa dinlemek istedi ve yaylaya geri döndü. Fakat orada da rahat edemedi çünkü ezeli komşusu Yıldız, karşısında duruyordu. Kuzey’in bir türlü affetmediği Yıldız’ın da artık kalbi çok kırıktı ve Kuzey, Yıldız’ın kırıldığında nasıl kırdığını bildiği için kendisini bekleyen zor günlerin farkındaydı. Kuzey’i yaptıklarına pişman etmek isteyen Yıldız, ilk hamlesini yaptı. Yasak bölgede ağaç kesimi yaptığı için tutuklanan Kuzey inadından vazgeçmedi. Yıldız’ın yanına gelen Kuzey’in kızları ona yardım etmeye karar verdi. Bu sırada Yıldız’ın evine gelen Şule, Yıldız’dan gitmesini istedi. Kızlarının Yıldız’ın tarafında olduğunu anlayınca büyük bir şok yaşayan Şule’nin bir sonraki hamlesi ne olacaktı?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 15. Bölüm Tanıtımı!