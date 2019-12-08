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Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, dün akşam ekrana gelen bölümüyle birinciliği göğüsledi. Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk ABC1’de yüzde 7.48 rating ve yüzde 17.55 izlenme payı, Total’da 9.75 rating ve yüzde 22.90 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 5.38 rating ve 13.65 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #aşkiçin etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #aşkiçin etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 12 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.

KUZEY VE YILDIZ YİNE KARŞI KARŞIYA GELDİ!

Boşanma kâğıdını yırtan Yıldız’ın tepkisi işleri daha da zora soktu. Yıldız’dan bir tercih yapmasını isteyen Kuzey ona rest çekti. İkili küserken, Yıldız’ın bir türlü güvenini kazanamayan Kuzey gitmeye karar verdi. Duruma el koyan Nahide, âşıklara 20 yılın sınavını yapmaya karar verdi. Uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacak Kuzey’in bu test sürecinde de hakem olarak yanında Sefer olacaktı. Ne yazık ki Sefer’in rolü hakemlikten çok daha fazlası oldu. Sefer, Kuzey-Yıldız aşkı uğruna fedakârlığa ve acı çekmeye devam etti.

Kuzey ve Yıldız küsüyor;

“BEN ARTIK BU HİKAYEDE YOKUM!”

Kuzey, birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında büyük hayal kırıklığına uğradı. Çetin, Feride’yi elde etmek için Kuzey ve Şule’ye ayrı ayrı tekliflerle gitse de ağzının payını aldı. Yıldız, güven testinin tüm aşamalarını geçen Kuzey’in, Şule’den boşanmasını istedi. Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundaydı. Çünkü Şule’yle evli olduğu sürece Yıldız’ın güvenini kazanamayacak, eskisi gibi olamayacaklardı.

Yıldız, Kuzey’den ihanet belgelerine ulaşması için, Şule’nin sevgilisinin yanına gitmesini istedi. Gururu kırılan Kuzey öfkesine hâkim olamadı ve artık bu hikâyede olmadığını söyledi. Kuzey’in, “Ben artık yokum!” sözleri üzerine gözyaşlarına boğulan Yıldız’ın tepkisi ne olacaktı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 14. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yıldız’ın, Kuzey’e aşkını haykırdığı fakat Kuzey’in inanmadığı tanıtımda iki inatçı aşık tekrar yaylaya dönüyor. Şule’den dayak yiyen Sefer’in eğlenceli halleri ise izleyenleri gülümsetiyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 14. Bölüm Tanıtımı!