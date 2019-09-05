Kuzey Yıldızı-İlk Aşk afişi ile çok konuşuldu - Magazin haberleri 2019

Dizinin afişinin paylaşılmasının ardından sosyal medyada dizi hakkında yüzlerce beğeni ve yorum yapıldı. Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey (İsmail Demirci) ve Yıldız’ın (Aslıhan Güner) aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, 14 Eylül Cumartesi saat 20.00’de Show TV’de!