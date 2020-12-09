Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 43. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı...

"ÇOCUK YAPMAYACAĞIM BEN!"



Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 43. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Yıldız ile Kuzey'in romantik dansının ekrana geldiği tanıtımda Yıldız, çocuk yapmamak için Kuzey'den kaçmaya çalışırken, bulduğu bahaneler izleyenleri güldürüyor.

KUZEY YILDIZI 43. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 42. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız ile Kuzey, başta her şeyin bir rüya olmasından korkup yaşadıkları mutluluğa inanmakta güçlük çekseler de artık evli ve mutlu bir hayata merhaba dediler. Büyük kavuşmanın ardından Kadıoğlu ve Mollaoğlu aileleri de resmi olarak dünür olmanın mutluluğunu yaşıyordu.

Bir diğer evlilik hayali kuran kişi de Cevher olunca Nahide, ona hayırlı bir kısmet bulmak için kolları sıvadı. Ordu'da çıkan bir haber ise Sefer'in yeni bir maceraya atılmasına neden oldu.

Bir evde çıkan gizemli yangınları çözene 500 bin lira büyük ödül verileceğini duyan Sefer, bu işi çözmek için harekete geçti. Bu tehlikeli görevde pampası Kuzey'in de yanında olmasını istedi ancak yeni damat Kuzey'in gözü Yıldız'dan başkasını görmediği için operasyona Ruhi ve Poyraz ile başladı.

Poyraz'ın korkarak son anda vazgeçmesi üzerine Sefer ve Ruhi birlikte eve girdi. Yangınların sebebini kolayca çözüp, ödülü almayı uman ikili karşılaştıkları gizemli ve korkunç şeylerle neye uğradıklarını şaşırdılar. Finalde koşarak evden kaçan Sefer ve Ruhi'nin lanetli evdeki operasyonu ise kahkaha dolu anlara sahne oldu.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 42. SON BÖLÜM İZLE