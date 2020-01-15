Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 17. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kuzey’in kızlarını Yıldız’dan almak istediği, kızların ise babalarına rest çektiği eğlenceli tanıtımda bu kez test edilen kişi Yıldız oluyor. Kuzey’in testini geçmekte kararlı olan Yıldız’ın son ve en zorlu aşamayı geçip geçemeyeceği merakla bekleniyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kuzey Yıldız’ı, Çetin’le birlikte gördüğünde deliye dönmüştür, bir açıklaması da yoktur. Kuzey iyice delirir ama Yıldız’ın da asıl amacını anlatmaya niyeti yoktur. Onun için önemli olan tek şey Kuzey’in Şule’den kurtulmasıdır. Bunun için elinden gelen her şeyi yapmıştır artık yapılacak tek şey, beklemektir. Fakat bu bekleme süreci, Yıldız’ı fazlasıyla huzursuz eder. Bir türlü Çetin’den beklediği hamle gelmemektedir. Yıldız, tüm bu yaptıklarının boşuna olduğunu, dolandırıldığını düşünmeye başlamıştır. Her yerde Çetin’i aramaya başlar. Fakat Çetin de kendi planını devreye sokmuştur.

Yıldız, her şeyden habersiz Çetin’den gelecek haberi beklerken hiç beklemediği bir şey olur. Yıldız, bunu hiç hesaba katmamıştır. Yıldız’ın Kuzey için verdiği sınavlar sadece bununla kalmaz. Yıldız, sonunda öyle bir sınav verecektir ki bu sınavın sonunda Kuzey, büyük bir vicdan azabıyla yüzleşecektir. Yıldız, Kuzey için her şeyini riske atacağını bir kez daha ispat etmiştir.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!