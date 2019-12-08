Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 13. SON BÖLÜM

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 13. bölümünde Yıldız’ın tepkisi, işleri daha da zora sokmuş, Kuzey’in boşanması daha zor hale gelmiştir. Bu krizi fırsata çevirecek kişi de Çetin’den başkası değildir. Çetin, Kuzey’e ve Şule’ye ayrı ayrı tekliflerle gitmiştir ve ağzının payını alır. Kuzey, boşanmanın bir yolunu bulmak zorundadır. Şule’yle evli olduğu sürece Yıldız’ın güvenini kazanamayacak, eskisi gibi olamayacaklardır. Yıldız’ın Kuzey’e güvenmesi için tek şart, boşanma değildir. Kuzey uzun ve zorlu geçecek bir güven testine maruz kalacaktır. Bu test sürecinde de hakem olarak yanında Sefer olacaktır. Ne yazık ki Sefer’in rolü hakemlikten çok daha fazlası olur. Sefer, Kuzey-Yıldız aşkı uğruna fedakârlığa ve acı çekmeye devam eder. Kuzey, birbirinden zorlu aşamaları adeta bir savaşçı edasıyla geçip, test sürecini zaferle sonlandırdığında artık Kuzey-Yıldız aşkı önünde hiçbir engel yoktur. Yani Kuzey, öyle olacağını düşünmektedir. Fakat yanılır. Kuzey, bu sürecin sonunda büyük hayal kırıklığına uğrar.

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