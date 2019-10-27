27 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV'nin yeni dizisi Kuzey Yıldızı’nın 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldız’ın Kuzey’e “Sen bana aşıksın!” diyerek izleyenleri şaşırttığı fragmanda Pembe, Yıldız’ı taklit ediyor. Kuzey’le arasına duvar ören Yıldız’ın, “Kırık kalpler kulübüne hoş geldin!” sözleri dikkat çekerken, Kuzey’in düşünceli halleri merak uyandırıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.
KUZEY YILDIZI 7. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam heyecan dolu 7. bölümüyle ekrana geldi. “Çünkü ben sana…” sözlerini Yıldız’a çok değer verdiğini söyleyerek tamamlayan Kuzey, bir kez daha Yıldız’ı hayal kırıklığına uğrattı. Her şeye rağmen gitmeyi başaramayan Yıldız, Kuzey’le bitmek bilmeyen savaşına kaldığı yerden devam etti. Ömer’in başkasıyla nişanlı olduğunu, üstüne bir de Feride’nin Çetin’le birlikte yemeğe çıktığını öğrenen Kuzey öfkeden deliye döndü. Kadıoğulları ve Mollaoğulları, Kamer ve Poyraz’ın evliliği için bir araya gelse de Kuzey ve Yıldız’dan evliliğe izin bir türlü çıkmadı. Annesinin yanına dönmek isteyen Gökçe, kardeşlerinden destek göremeyince tek başına İstanbul’a gitmeye karar verdi. Ardında bir veda mektubu bırakıp yola çıkan Gökçe, Osman’ın da çabasıyla geri döndü. Kuzey’in babası için yapacağı “Kuzey Yıldızı” gemisini bitirince gideceğini düşünen Yıldız, gemiye el koydu. Emine ve Hanife, Kuzey’le Yıldız’ı bir araya getirmeye çalışsa da ne oynadıkları oyunlar ne de başvurdukları yöntemler fayda etmedi. Kuzey’in Yıldız’a, gözyaşları içinde “Bundan sonra Kuzey hiç kimseyi sevmeyecek!” diyerek haykırdığı anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
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