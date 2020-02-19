Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yıldız’ın her şeyi anlamasının an meselesi olduğu fragmanda kızlar, Kuzey’i belgeleri alması için sıkıştırıyor.

Sefer, Tülin’in “Mahkemede şahitlik bile yapacağım!” sözleri üzerine havalara uçarken, Nahide’nin baskınıyla neye uğradığını şaşırıyor. Çetin ve Şule’yi karşısında bulan Yıldız’ın ikiliye silah doğrulttuğu anlarda heyecan yükselirken, duyulan silah sesi merak uyandırıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey ve Sefer başlarını büyük bir belaya soktu. Sefer, kaçmaya çalışırken Zübeyir'in adamlarının eline düştü. Kuzey, Yıldız ve Nahide'nin de çabaları sonuç vermeyince efsane dörtlü Zübeyir'in evinde mahsur kaldı. Zübeyir'in Nahide'ye olan ilgisi Sefer'i kıskançlık krizine sokarken, ihtiyaç duydukları yardım Osman'dan geldi. Kapadokya'dan memlekete dönen ekip evde ailelerin öfkesiyle karşılaştı. Yaşar, çocukları evlatlıktan reddetti. Evden kovulan Yıldız, Sefer, Nahide ve Poyraz; Mollaoğlu evine sığındı. Doktor'un Pembe'ye romantik evlenme teklifi keyifli anlara sahne olurken, Kuzey'in gündeminde ise boşanma davası vardı. Yıldız'la aşkının önündeki engelleri kaldırmak ve özgürlüğüne kavuşmak isteyen Kuzey, Şule'den yine kurtulamadı. Kuzey ve kızları bu sorunu ortadan kaldıracak bir plan yaptı. Kuzey, Şule'nin asistanı ve kara kutusu Tülin'in ona olan aşkını kullanarak ihtiyacı olan kanıtlara ulaşacaktı. Final sahnesinde Şule'nin Yıldız'ın karşısına çıktığı anlarda gerilim yükselirken Şule, Kuzey’in Tülin’le görüntülerini Yıldız’a izletti. Şule, YılKuz aşkını bozabilecek miydi?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!