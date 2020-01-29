29 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 19. Bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ailelerinden köşe bucak kaçan Yıldız ve Kuzey’in baş başa çıktığı kar tatilindeki eğlenceli anların ekrana geldiği tanıtımda kar manzarası görsel bir şölen sunuyor. İkili aşklarını bir kez daha haykırırken Kuzey, “Seni bana isteyeceğiz!” sözleriyle Yıldız’ı şaşırtıyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yıldız, Kuzey’e olan aşkı için bu kez de ölümle burun buruna geldi. Kuzey için her şeyden gözünü bile kırpmadan vazgeçen Yıldız, aynı fedakarlıkla canını da ortaya koydu. Yıldız'ı yerde hareketsiz bir şekilde bulan Kuzey büyük panik yaşadı. Olanlardan kendini sorumlu tutan Kuzey'in yaşadığı vicdan azabı izleyenleri derinden etkiledi. Kadıoğlu ailesi Yıldız'ın başına gelenlerden Kuzey'i sorumlu tutarken, hastanede gerilim giderek yükseldi. Yıldız'ın yaşam mücadelesini kazanıp gözlerini açmasıyla tüm yüzler tekrar güldü.
Sefer ve Kuzey’in ördek avına çıktığı eğlenceli anlar izleyenleri kahkahaya boğarken, Şule’nin kendisini kaçırmakla suçladığı Pembe’yi polise vermesi Mollaoğlu evinde gerilimi arttırdı. Yüzüğünü bulan ve aşkını Kuzey’e ispatlayan Yıldız, aşkıyla aralarındaki tüm engellerin kalkacağını düşünürken, olaylar beklemediği şekilde gelişti. Yıldız, Kuzey’i affetse de anne babası affetmedi. Bu durum karşısında ne yapacağını bilemeyen Yıldız'a en büyük destek yengesi Nahide'den geldi. Bir an önce aşkına kavuşmak isteyen Kuzey, Yıldız’la bir araya gelmek istedi. Yıldız ve Kuzey, Nahide'nin de yardımıyla akşam yemeğinde herkesi uyutup kaçma planı yaptı. Kamer'in tüm planı itiraf etmesiyle Yıldız’ı bulan Poyraz, onu eve getirdi. Kuzey tüm engellere rağmen pes etmezken başına geleceklerden habersizdi. Final sahnesinde Kuzey gizlice girdiği Yıldız'ın odasından kaçmaya çalışırken Yaşar'a yakalandı. Kaçtığını düşünen Kuzey’in vurulduğunu anladığı an ekran başındakileri şoke etti. Kuzey’in vurulduğu haberini alan Yıldız’ın yaşadığı korku gözlerinden okunuyordu.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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