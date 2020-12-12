Kuzey, Yıldız'ı ikna edebilecek mi?

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Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 43. bölümünde binbir güçlükle kavuşan aşıklarımız, cicim aylarını yaşamaktadır. Ama hayatları, ikisinin de hayal ettiğinden çok başkadır. Daha birkaç gün olmasına rağmen hiç tahmin etmedikleri sorunlar patlak verir.

Bu zamana kadar hep dışarıdaki engellerle mücadele eden, aşklarını hep başkalarına karşı savunan aşıklarımız bu kez kendi içlerinde patlak veren sorunlarla uğraşırlar. Yıldız, bu durumdan dolayı kendini çok suçlar. Yirmi yıldır hayalini kurduğu hayatın tam da ortasındadır ama yine de bir şeyler, mutlu olmasına engel olmaktadır.

Kuzey, bunu aşmak için elinden geleni yapar. Yıldız’ın bir dediğini iki etmez ama Yıldız ikna olacak gibi değildir. Kuzey, aşklarının bir meyvesi olması için yanıp tutuşurken Yıldız, bundan delicesine kaçar. Duruma Nahide el atsa da bu, kolay kolay aşılacak bir engele benzememektedir. İki inatçı aşığımızın yine inatları çarpışmaktadır. Kimin kazanacağına, en inatçı olan karar verecektir.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Cengiz Bozkurt, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 43. Bölüm Tanıtımları;