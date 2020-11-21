Kuzey ve Yıldız vuslata artık çok yakın!

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Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken dizide, Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın bu akşam ekrana gelecek 40. bölümünde Kuzeyle Yıldız, vuslat anına emin ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Karakoldaki engeli de aşmış, tamamen hazırlıklara odaklanmışlardır. Önlerinde hiçbir engel kalmamıştır. Ama kaostan beslenen Kuzey Yıldız aşkı yine bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu defa tehlikenin adı, Cevher’dir.

Kendi mutluluğu için Kuzey’in başını öyle bir belaya sokar ki Yıldız artık her şeyin bittiğini düşünmeye başlar. Yeni tehlike Cevher, Kuzey ve Sefer’in başına çorap örerken ev halkı, eski tehlikeyi etkisiz hale getirmeye çalışırlar. Zira Yaşar’ın hafızası yerine gelmiş, düşmanlığına kaldığı yerden devam etmektedir.

Kuzey ve Yıldız; Kadıoğulları ve Mollaoğulları dört koldan tüm tehlikeleri savuşturmak ve beklenen vuslatı gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaparlar.

Kuzey, canı pahasına bile olsa kınaya yetişmeye çalışacaktır ama bulaştığı bela, kolay kolay kurtulacağı türden değildir.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 40. Bölüm Tanıtımları: