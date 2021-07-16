Armin Laschet'ten açıklama

Yüzyılın su baskınını yaşadıklarının altını çizen Laschet, selin inanılmaz zarara yol açtığını ifade etti.
Laschet, eyalette 23 bölge ve şehrin selden etkilendiğini, hala sel ile mücadelenin devam ettiğini aktararak bazı bölgelerden insanların tahliye edilme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
"Ülkemiz tarihi boyutlarda bir sel felaketini yaşıyor." diyen Laschet, evlerin, köprülerin ve yolların tekrar inşa edilebileceğini ancak insan hayatının geriye getirilemeyeceğini kaydetti.
Laschet, şimdiye kadar 43 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bu sayının artabileceği endişesi taşıdıklarını söyledi.
Selden etkilenenlere yardım edileceğini vurgulayan Laschet, şiddetli yağmur durumunda acil yardım için ayrılan fonların yeterli olmayacağını, eyalet hükûmetinin mağdurlar için yardım programını hayata geçireceğini kaydetti.
HALKA EVLERİNDE KALMA ÇAĞRISI
Toplantıya katılan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, Erfstadt kentinde 3 evin ve tarihi bir yapının bir bölümünün çöktüğünü belirterek, "Hayatını kaybedenlerin olacağını varsayıyoruz ancak bilmiyoruz." dedi.
Sel bölgesinde durumun hala zor ve tehlikeli olduğunu ifade eden Reul, halka "evlerinde kalmalarını, yardım ve kurtarma ekiplerini rahatsız etmemeleri" çağrısında bulundu.
CUMHURBAŞKANI BÖLGEYE GİTMETİ PLANLIYOR
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı açıklamada, ülkenin batısında meydana gelen seli bir trajedi olarak niteledi.
Steinmeier, uygun olan bir zamanda bölgeye giderek selden etkilenenlerle ve yardım çalışmalarına katılanlarla konuşacağını belirtti.
Bu tür hava koşullarının sık görülmemesine rağmen iklim değişikliğiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini isteyen Steinmeier, şimdi mağdurlarla dayanışma içinde olma ve onlara hızlı destek verme zamanı olduğunu vurguladı.
Steinmeier, felaketin gerçek boyutunun sular çekildikten sonra ortaya çıkacağını kaydetti.
EN AZ 100 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANMIŞTI
Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde, aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında en az 103 kişinin öldüğü açıklanmıştı.
İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.
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