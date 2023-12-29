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        Haberler Gündem Kuzey Marmara Otoyolundaki zincirleme kazada 3 kişi tutuklandı - En son haberler

        Kuzey Marmara Otoyolundaki zincirleme kazada 3 kişi tutuklandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı zincirleme kazaya ilişkin gözaltına alınan 7 sürücüden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 23:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 23:24
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        Zincirleme kazada 3 tutuklama
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        Otoyolun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazaya ilişkin dün gözaltına alınan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A. ve E.A. ile tırın şoförü O.K'nin Adapazarı Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

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        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüphelilerden E.A, H.A. ve M.D. serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden, Kayseri-İstanbul seferini yapan otobüs sürücüsü H.Ö, Ankara-İstanbul seferini yapan otobüs şoförü S.S. ile 01 ZT 460 plakalı tır sürücüsü O.K, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklandı, F.Ç. ise adli kontrol kararı şartıyla salıverildi.

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        Öte yandan şüphelilerin adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin kazaya ilişkin sorusu üzerine ayağı alçılı ve burnu bandajlı olduğu görülen sürücü, "Hatırlıyorum. Tır kaza yapmış son anda gördüm, sola kırdım. Önde bir arabaya vurdum." dedi.

        Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde dün, Giresun'daki cenaze töreninden dönenleri taşıyanın da aralarında olduğu 3 otobüs ve 1 tırın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı.

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        #Kuzey Marmara
        #otoyol zincirleme kaza
        #haberle
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