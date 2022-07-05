Kuzey Marmara Otoyolunda kaza

Nihat M. idaresindeki 46 ADD 571 plakalı tır, Pendik'te Kuzey Marmara Mecidiye Bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu Özlem M. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan iki kişiyi çıkartarak sağlık görevlilerine teslim etti.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.