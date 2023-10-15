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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu’nda kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kocaeli mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobil dehşet saçtı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti bir kişi ise yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 23:20 Güncelleme: 15.10.2023 - 23:20
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        Kontrolden çıkan araç dehşet saçtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
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        Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kocaeli mevkiinde kontrolden çıkan bir otomobil, önce önünde giden araca ardından bariyerlere çarptı. Bariyerlerden savrularak takla atan otomobilde bulunan 4 kişiden 1 kişi ağır yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nda Kocaeli mevkiinde Körfez ilçesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan cenazeden döndükleri öğrenilen Tekirdağ istikametinde seyreden Zekeriya B. idaresindeki 34 J 3507 plakalı otomobil, önünde giden 16 BEE 13 plakalı otomobile çarptı. Ardından Zekeriya B. yönetimindeki otomobil, orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil, toprak zemine çarparak takla attı.

        BİR KİŞİNİN BURNU BİLE KANAMADI

        Otomobil içerisinde bulunan sürücü Zekeriya B. ve Çetin B. kazada ağır yaralanırken, araçta yolcu konumunda bulunan Fatma B. olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde bulunan bir kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Çetin B. ve Zekeriya B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Çetin B. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hayatını kaybetti.

        Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ekipleri, trafik akışını 3 şeritten kontrollü olarak sağladı. Olay yerinde hayatını kaybeden Fatma B. cansız bedenini Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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