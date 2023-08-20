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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuzey Marmara Otoyolunda devrilen otomobildeki baba ve iki oğlu öldü

        Kuzey Marmara Otoyolunda devrilen otomobildeki baba ve iki oğlu öldü

        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde şarampole uçan otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:26
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        Otomobil baba ve 2 oğluna mezar oldu
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        Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde devrilen araçtaki aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu geçişi Sevindikli mevkiinde meydana geldi. Osman Turhan idaresindeki otomobil yol kenarındaki bariyeri aşarak şarampole uçtu. Otomobil yaklaşık 100 metre takla attıktan sonra durabilirken, arka koltukta oturan Ali Zahit Turhan ve Muhammed Yusuf Turhan yeşillik alana fırladı. Sürücü Osman Turhan ve sağ ön koltukta oturan eşi Hatice Turhan ise araçta sıkıştı. Kazayı gören bir sağlık çalışanı yol kenarında durarak yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri Hatice Turhan’ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde sürücü Osman Turhan ve araçtan fırlayan Ali Zahit Turhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansa taşınan ve son anda nabzı attığı fark edilen Muhammet Yusuf Turhan ile annesi Hatice Turhan ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Muhammet Yusuf Turhan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Anne Hatice Turhan'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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