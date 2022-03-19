Kuzey Marmara Otoyolu’nda böyle makas attı!

İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir ayrımları mevkiinde makas atarak trafiği tehlikeye atan magandasının görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine inceleme başlattı.

15 Mart günü meydana gelen olayda, trafik magandasının Kuzey Marmara Otoyolu'nda makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonucu, yetkililer tarafından yapılan incelemede, plaka bilgileri tespit edilen araç sürücüsünün, R.O. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Trafik magandası R. O., sivil trafik ekiplerince yakalandı.

Konu ile ilgili sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 683 TL araç sahibi olan şahsa ise “Sürücü Belgesiz Kişiye Araç Kullandırtmak” suçundan 3 bin 674 TL olmak üzere toplamda iki şahsa 9 bin 357 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, sürücü R.O.'ya “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesine istinaden adli işlem yapıldı.