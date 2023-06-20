KMO'daki zincirleme kazada öğretim üyesi öldü

Sağanağın etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağdibi mevkisinde Tuncay T'nin kullandığı otomobil, Ahmet K. yönetimindeki otomobil, Adem T. kontrolündeki otomobil ile BH 2384 X1 plakalı TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılardan birine kalp masajı yaptı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Fotoğraf. DHA

AA'nın haberine göre, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Barış Erkan Yazıcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yazıcı'nın, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Barış Erkan Yazıcı'ya Allah'tan rahmet, sevdiklerine, yakınlarına ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.