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Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada öğretim üyesi öldü, 2 kişi yaralandı

Sakarya'da Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) İstanbul yönünde 3 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Barış Erkan Yazıcı'nın İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi

Giriş: 20.06.2023 - 00:59 | Güncelleme: ABONE OL
Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada öğretim üyesi öldü
KMO'daki zincirleme kazada öğretim üyesi öldü
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AA

Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında doktor öğretim üyesi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sağanağın etkili olduğu otoyolun İstanbul istikameti Dağdibi mevkisinde Tuncay T'nin kullandığı otomobil, Ahmet K. yönetimindeki otomobil, Adem T. kontrolündeki otomobil ile BH 2384 X1 plakalı TIR'ın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

2'Sİ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralılardan birine kalp masajı yaptı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Fotoğraf. DHA
Fotoğraf. DHA

AA'nın haberine göre, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Barış Erkan Yazıcı, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yazıcı'nın, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde doktor öğretim üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Barış Erkan Yazıcı'ya Allah'tan rahmet, sevdiklerine, yakınlarına ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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