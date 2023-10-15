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        Haberler Gündem İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki zincirleme kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 03:42 Güncelleme: 15.10.2023 - 03:42
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        Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 9 yaralı
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        Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde seyreden 3 otomobil çarpıştı.

        Kaza sonucu araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yaralıları sağlık personellerine teslim etti.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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