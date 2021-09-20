Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre Emrullah K. idaresindeki 54 AFY 870 plakalı kamyonet ile Yusuf K. idaresindeki 34 UAZ 65 plakalı araç, Ankara istikametine seyir halindeyken çarpıştı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, araçta sıkışan Yusuf K. Sevgi K. ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.